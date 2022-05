Amellett, hogy éli a középiskolás fiatalok mindennapi életét, popsztárkarrierjét is szorgalmasan építgeti a 17 éves újfehértói énekes, Istenes Márkó. Korábban már megmutatta magát az egyik kereskedelmi televízió országos tehetségkutatójában, illetve rendszeres fellépője a térség rendezvényeinek is.



– Igazából 5 éves korom óta énekelek, eleinte persze csak hobbiszinten, de már évek óta járok versenyekre és fellépésekre – mesélte lapunknak a fiatal tehetség. – Nem feltétlenül a zenei karrier az életcélom. A Széchenyibe járok, és szeretnék egyetemre menni, a közgazdaságtan, a pénzügy és a számvitel érdekel.



Felfedezte egy kiadó



Bár Márkó több lábon állva készül a jövőre, a megosztott figyelem nem megy egyik tervének sem a rovására. A közelmúltban a ZENITA Alapítvány Hangok Varázsa Tehetségkutató Versenyén – melynek zsűrijében többek között ott ült Lajtai Kati, Csiszár István és Veréb Tamás is – a klasszikus kategóriában második helyezést ért el, pop kategóriában pedig különdíjat kapott. Sőt, külföldi online tehetségkutatókra is rendszeresen elküldi a felvételeit, nemrég egy olasz és egy amerikai megmérettetésen is második lett.



– Az első saját dalom, a Labirintus egy szerelmi csalódásról és az újrakezdésről szól – árulta el az ifjú popzenész. Márkó tehetségére az a lemezkiadó is felfigyelt, amelyik többek között Nemaza­lány és Sofi mögött áll, és égiszük alatt készült el a Labirintus videóklipje. A néhány hete debütált dal azonban sajnos jelenleg nem elérhető, mert a kiadó YouTube-csatornáját feltörték. Viszont amíg sikerül visszaállítani a produkciót, Márkó továbbra is zenél.



– A kedvenc előadóim The Weeknd és a Måneskin, előbbinek a hangszíne, utóbbinak pedig a stílusa, színpadi megjelenése példaértékű számomra – fűzte hozzá. – A jövőben szeretnék minél többet fellépni, és majd fesztiválokon is zenélni. Ahhoz, hogy legyen egy saját albumom, még nagyon sok dal kell, úgyhogy ez még egy nagyon távoli terv.