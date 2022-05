A Petőfi TV Én vagyok te! című műsorának legutóbbi epizódjában a The Biebers, a Compact Disco, valamint Szirtes Edina Mókus és Jammal lépett színpadra, hogy saját stílusukban adják elő egymás slágereit.



A műsorvezetők sorsolása nyomán a The Biebers kapta a Jammal & The Groovetroop Panasz tapasz című szerzeményét.





Megoldották a feladatot

− A dal kiváló, csak az a kérdés, hogy mi elég jók vagyunk-e. Régen volt egy olyan álmom, hogy én rapper leszek. A The Biebers is ebből született, amikor annak idején felrappeltem a Dance című dalunkat, és megmutattam a testvéremnek, Daninak − mesélte még a próbateremben a banda frontembere, Puskás-Dallos Peti. Az énekes azt is elárulta, hogy egy Bonanza Banzai-stílusú feldolgozást képzeltek el a dalhoz.



Az eredeti előadónak, Jammalnak nagyon tetszett a Panasz tapasz az együttes előadásában. A műsor végén Peti elmondta: jó érzéssel töltötte el, hogy egy olyan dalból, amely stílusában messze áll tőlük, végül sikerült egy olyan verziót színpadra állítaniuk, amelyet a The Biebers is magáénak érezhet.