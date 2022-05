Oláh Ibolya a Bors­nak exkluzív interjút adott, amelyben többek között arról is mesélt, hogyan élte meg, amikor 2003-ban a Mega­sztár című tehetségkutató műsornak köszönhetően egyik pillanatról a másikra az egész ország megismerte a nevét.

Végre hiteles lehet

– A kezdetekkor nehezen kezeltem az érzelmeimet. Talán nehéz elhinni, de visszagondolva: az ismertség először sokkal megrázóbb dolognak tűnt, mint Tiszadobon takarítani. Talán az egyszerűségben van a titok. A dolgok túl komplexek lettek a műsor alatt, s habár éreztem, hogy jó emberek vesznek körül, mégsem tudtam igazán élni a lehetőségeimmel, kicsúszott a talaj a lábam alól – mesélte az énekesnő.

– Már sok szempontból bánom azt, ahogyan akkoriban a munkámhoz, az életemhez viszonyultam. Megtörtént, hogy olyat kellett csinálnom, amit nem szerettem volna – fűzte hozzá Oláh Ibolya. – A stáb tagjai, akik most mellettem állnak, legfőképpen Födő Sándor zeneszerző, akinek az új dalaimat is köszönhetem, segítenek nekem hiteles maradni abban, amit képviselek. Tudatosan vártam erre ennyi ideig, egy percig sem bánom! Most nem fogom elrontani. Lehet, hogy ez az utolsó esélyem, és most élni fogok vele!

Borítókép: Oláh Ibolya végül megtalálta a helyét | Fotó: MTVA