Amíg Tusup az üzleti partnereivel töltött fel képet az Instagramra, addig Zsófi egyedül látható a bejegyzésében, mellé hashtagként csak annyit írt, hogy "it's up to you", vagyis "tőled függ" – amivel a kommentelők szerint egyértelműen volt párjának üzent, egyikük még arra is felfigyelt, hogy a betűkből kiolvasható a "Tusup". A Ripost szerint árulkodó jel, hogy a korábbi álompár egyik fele sem törölte még a közösségi oldaláról a közös fotókat, elképzelhető, hogy már Zsófi is hajlik a békülésre.

Forrás: origo.hu