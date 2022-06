Miló Vikit bokszolóként ismerhette meg az ország. Azóta több műsorban szerepelt már, valamint személyi edzőként és kutyatrénerként is jeleskedik. Nem csoda, hogy 43 évesen is fantasztikus formában van, amit büszkén meg is mutat követőinek. Most egy igazán szexi fekete fehérneműben és combfixben kapták lencsevégre egy kanapén - szúrta ki a Bors.