Nyíregyháza. Minden bizonnyal sokan emlékeznek arra a videóra, ami a 2015-ös Balaton Soundon készült és bejárta az internetet: egy fiatal srác fényes nappal táncolgat, speciális mozdulatai azonban beleégtek az agyunkba. Ő volt Pumped Gabo, aki példaképe, Zyzz „gyúrós táncát” utánozta, ami meghozta számára az országos sikert.





Rendületlenül gyúr



Gabo népszerűsége azóta is töretlen, influenszerkedik, tévézik, rendületlenül gyúr, és mostanában a fővárosi, valamint a nagyobb vidéki klubokban is feltűnik.

Ma este a nyíregyházi bulizók is együtt pumpálhatják fel vele a nyarat a Club Hollywoodban, ahová a Never Say Never csapatával és Buldorral érkezik. KM