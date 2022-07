A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 127 rádióadó adatait vizsgálta meg legújabb kutatásában, hogy feltárja a tavalyi év legnépszerűbb előadóit és dalait. A vizsgált rádiók összesen 94 évnyi adást sugároztak 2021-ben, amelynek nagy részét az NMHH is rögzíti - közölte a hatóság szombaton az MTI-vel.

Ha magnókazettákon tárolná az NMHH a magyar rádiók 2021-es évi adásának hanganyagát, több mint 70 ezer kilométer hosszú kazettaszalagon férne csak el, ennyivel majdnem kétszer lehetne körbetekerni a bolygót - tudatta a hatóság. Hozzátették, hogy ekkora mennyiségű hanganyag feldolgozása alapján készült az NMHH kutatása, amelyből kiderült, hogy kik a legnépszerűbb előadók a magyar rádiók játszási listája alapján.

A programkategóriák közül leginkább a zenék domináltak: összesen 45 évnyi zene volt hallható a vizsgált csatornákon. A teljes zenei repertoár 157 154 különböző zeneszámból állt. 120 771 szám egynél több alkalommal volt hallható, ezek 54,6 százaléka magyar, 45,4 százaléka külföldi alkotás volt - írták.

Az NMHH több mint háromezer olyan zenét regisztrált az év során, amely legalább 365-ször, azaz átlagosan naponta egyszer adásba került. Átlagosan egy zeneszám 3 perc 31 másodperc hosszú és 9,72 éves volt, vagyis továbbra is a régebbi zenék a leginkább kedveltek. A teljes zenei kínálatban 1 522 külföldi és 1 162 olyan magyar előadó szerepelt, aki annyira népszerű volt, hogy napi szinten felbukkant a rádiók műsoraiban - állapították meg.

A magyar zenei toplistát leginkább a pop, a hip-hop és az electronic stílus vezeti, a külföldi lejátszási lista élén a pop mellett szintén nagy teret töltött be az elektronikus zene, viszont kevésbé jelent meg a hip-hop. A legnépszerűbb magyar előadó Rúzsa Magdi volt, akit 57 181-szer játszottak a vizsgált csatornák, őt a Halott Pénz (40 862 lejátszás), a Wellhello (38 265), a Follow the Flow (36 173) és Ákos (26 543) követte.

A külföldi előadók közül Ava Max (36 195) volt a legnépszerűbb, a második helyen Dua Lipa (35 003) állt, majd a kanadai The Weeknd (23 928), az angol Ed Sheeran (22 108) és az amerikai Jason Derulo (18 258) alkotta a lista első öt helyezettjét - írták. Az öt legnépszerűbb magyar zeneszám sorban a Compact Disco feat. Hősök - Minden Rendben (9 339), a vallásos műsorokat sugárzó adók által közkedvelt Laudate Kórus - Boldogasszony Anyánk (7 273), a Follow The Flow - Régi Mese (7 105), majd a 2020-ban is toplistás Lotfi Begi X Burai - Háborgó Mélység 2 (6 710) végül Rúzsa Magdolna - Szembeszél (6 635) című dala.

Az NMHH szerint hamarosan megjelenik egy tanulmány a Spotify- és a YouTube-felhasználók kedvenceiről, amelyből néhány adatot már most közöltek. A Spotify-on a top 20-ban egyenlően oszlanak meg a magyar és külföldi előadók. Sokan vannak köztük, akiket a rádiók alig-alig tűznek a műsoraikra. Az első helyezett például Azahria & DESH, akiket 2021 során több mint 12 milliószor streameltek; ők a rádiók rangsorán a 226. helyen végeztek a magyarok között. Több előadó is van, akiket a rádiók szinte teljes mértékben mellőznek, annak ellenére, hogy Spotify-on milliós elérést produkálnak. Ilyen az 5. helyezett ALEE, akit 3,9 milliószor hallgattak a magyarok az online platformon, a rádiók viszont csak 26-szor tették adásba.

A YouTube-on a magyar előadók sokkal népszerűbbek, mint a külföldiek. A legnépszerűbb, 90 millió feletti megtekintéssel G.w.M, aki a rádiókban csupán 79 műsorba szerkesztést ért el.

A Nemazalány & Szofi - Üres Szívek dalát játszották le a magyar YouTube-felhasználók a legtöbbször 2021-ben - majdnem 19 milliószor -, míg a rádiós lista 756. helyére került.

A rádiós toplistákról ismert Follow the Flow (rádiós lista: 4. hely, Youtube lista: 8. hely), Halott Pénz (r:2, Y:11) és Bagossy Brothers Company (r: 10, Y:17) viszont itt is befutó lett - áll a közleményben.