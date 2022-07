Márkónak pár éve már szokásává vált minden nyáron kihozni egy saját szerzeményét videoklippel, amely kicsit ellendűl a tőle megszokott mulatós zene világától. Az első klippel 2019-ben debütált, akkor még egy medence melletti popsirázós bikinis csajokat sem nélkülöző, a kánikulai hangulatot idéző zenével "Itt van a nyár" címmel.

Hogy az elmúlt három évben mi történt Márkó életében? Zenéjével sikert sikerre halmozott, a bulihelyek már kapkodnak utána, de mi van nappal? Pár éve még, mint anno a klip is mutatta, a nappalok a medence mellett teltek el, ez azonban már megváltozott. Immáron Márkó is beállt a nappali kemény munkát végzők közé... no de az éjszakák... azok bizony megmaradtak a bulinak (már ha éppen nem a szintije mögül szórakoztatja a tömegeket). A buli "spanokkal" egyelőre megengedett, Márkó a Facebook profilja alapján még mindig egyedülálló!

Az új, slágergyanús dal elindult a világhálón, szinte az első órákban már több ezer nézettségre tett szert

A videót Mikes Norbi készítette. A klip fő helyszínei Malibu Beach Club & Terasz Gergelyiugornya és a nyírderzsi kert hátulja voltak.

Forrás: haromhatar.hu