Akadt olyan kommentelő is, aki szerint Evelin nem olyan szexi, mint a többi sztár bikiniben, ám ezek a kommentelők aztán meg is kapták a magukét, mert sokan bevédték Evelint, szerintük nagyon is becsülendő, hogy fel meri vállalni önmagát, és hiába próbál tökéletesnek tűnni az Instán és a Facebookon minden ember, a valóságban nem az.

Forrás: Instagram