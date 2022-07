Rettentő kínos helyzetbe került Opitz Barbi: a közelmúltban ugyanis elkezdett terjedni egy videó a neten, amin mintha az X-Faktor-győztes lenne látható meztelenül. Az énekesnő a Blikknek reagált a hírekre. Megerősítette: valóban ő látható a korhatáros képsorokon, gyakorlatilag bosszúpornó-áldozat lett, a felvételt ugyanis abban a hiszemben küldte el korábban akkori barátjának, hogy azt csak ők ketten látják majd - írja a Bors.

Nemrégiben közzétettek egy olyan privát videót rólam, amit bizalmi alapon küldtem el még régebben az akkori barátomnak. Sem a kapcsolatunk alatt, illetve utána sem gondoltam volna, hogy miután különváltak az útjaink, visszaél azzal a felvétellel, ami csak kettőnkre tartozott. Ezt kizárólag vele osztottam meg, mert szerettem. Értetetlenül állok azelőtt, hogy bele sem gondolt, mennyi fájdalmat okozott ezzel nekem

– magyarázta a lapnak küldött közleményében Barbi.

Beszélni szeretnék erről, mert fel akarom hívni mások figyelmét is arra, hogy legyenek óvatosak abban, kinek szavaznak bizalmat. Illetve, ha sajnos mégis hasonló eset történne veletek is, azt tanácsolom nektek, bátran forduljatok a rendőrséghez, hogy velük együtt megtehessétek a megfelelő jogi lépéseket. Én is eszerint cselekszem most.

Opitz Barbi nem először kerül ilyen helyzetbe: tavasszal egy posztjában hosszasan ecsetelte, hogy valaki vagy valakik nem elég, hogy lelopják a fotóit, de át is szerkesztik azokat, mintha pucér lenne rajtuk.