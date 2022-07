Szabó Zsófi egy hosszú, érzelmes posztban emlékezett meg arról, hogy éppen öt évvel ezelőtt árulta el a világnak: gyermeket vár. Az azóta eltelt időben soha nem osztott meg képet a kisfiúról, ami egy barátja szerint hiba.

Nos, a színésznő most arra is kitért, hogy Mendel miért nem szerepel egyetlen megosztott fotón sem. A magyarázat érthető és teljesen jogos is. Így hangzik:

Amikor azt fogja kérni tőlem a fiam, hogy mutassam meg őt is az oldalamon, akkor majd ti is látni fogjátok Őt. Addig pedig az életem legfontosabb pillanatait amiket Vele élek meg, megtartjuk magunknak – írta Szabó Zsófi az Instagram-oldalán.

Forrás: ripost.hu