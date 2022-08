Egy talpalatnyi szabad hely nem sok, annyi nem volt a Budapest Parkban, ahol múlt szombaton a fotók, videók és a rajongók visszajelzései alapján is hetedhét országra szóló bulit csapott ByeAlex. A fényeslitkei előadó is egymás után osztja meg a felvételeket közösségi oldalain a koncertről, amin élete egyik fontos mérföldkövét ünnepelte, mégpedig azt, hogy kereken tíz éve jelent meg az első saját dala, egyben az első rádióslágere, a Csókolom.

Stresszes volt a koncert előtt

Mint azt vasárnap a Facebook és az Instagramon is írta, kilenc éve áll aktívan a színpadon. „Hosszú, izgalmas és sokszor kemény kihívásokkal megtűzdelt építkezés volt ez, pici, pár száz fős klubokon keresztül, nagyszínpados fesztiválokon át egészen a tegnap estig, amikor is tele volt a Budapest Park… Reggel óta nézem a story-kat, olvasom az üzeneteket… Több ezer van belőlük, és még mindig nem dolgoztam fel, hogy ez megtörtént velünk.

Büszke vagyok a zenekaromra és a stábomra, nélkülük semmi lennék, köszönöm a barátaimnak, akik támogattak, eljöttek… Anyukámnak, a húgomnak és a szerelmemnek, hogy mindig volt hozzám egy kedves szavuk a héten, amikor sokat stresszeltem a buli miatt. De elsősorban nektek köszönöm, mert miattatok gondolkodhatok zenében, ébredhetek és álmodhatok dallamokban, és így van lehetőségem arra, hogy kiöntsem a szívemet a dalaim által, amiket ti befogadtatok és megszerettetek az évek alatt” – osztotta meg érzéseit ByeAlex, s hozzátette: ennél többet és jobbat egy dalszerző nem kérhet és nem is kívánhat az élettől.

Kilencszeres platina a Hullik

A zenész a Budapest Park backstage-éből, még a buli előtt osztotta meg a rajongókkal a remek hírt: Ájkosz című dala tripla platina-, a Berúgni arany-, a Halott Pénzzel közös Boldog leszek dupla platina-, a Voltmárkicsi T Danny-vel arany-, míg a Hullik kilencszeres platinalemez lett.

A ByeAlex és a Slepp legközelebb pénteken áll színpadra, a zenekar a néhány hete elmaradt koncertjét pótolja a miskolci Rockwell Klubban.

KM