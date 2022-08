Amikor az Exatlon második évadában feltűnt Pap Dorci, azonnal a nézők egyik kedvence lett, hiszen nemcsak egy aranyos lány, de igencsak szemrevaló is. Az Exatlon All Starba már óriási népszerűségnek örvendő influenszerként tért vissza, akinek minden egyes posztjára ezrével özönlenek a lájkok és a kommentek - írja a ripost.hu.

A leginkább akkor pezsdül fel az instagramos rajongótábora, amikor valamilyen szexi tartalommal lepi meg őket Dorci. Legutóbb például egy melltartó nélküli, szűk felsős képpel készült, ami érthetően sokak figyelmét felkeltette.

Dorci hamarosan a Dancing with the Stars harmadik évadában táncol majd, és az elég nagy fegyvertény, hogy az emberek imádják nézni. Szóval feltehetően rengeteg szavazatra számíthat a tánctudásától függetlenül is.

Forrás: ripost.hu