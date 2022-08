Nem finomkodott a szavakkal Instagram-posztjában Miló Viki, úgy fest ugyanis, hogy mostanra túl sok a kéretlen üzenet virtuális postaládájában - szúrta ki a Bors.

A profi ökölvívó gyakran frissíti közösségi oldalait, ezzel együtt követői gyakran tekinthetnek be Viki mindennapjaiba és munkájába is. Talán ez lehetett az, ami mostanra már túl sok netezőt késztethetett arra, hogy ilyen-olyan módszerekkel bepróbálkozzanak a világbajnok bokszolónál, aki most annyira kiborult a rendszeres zaklatások miatt, hogy hangot adott felháborodásának.

„Nagyon örülök, hogy kedvelitek az oldalaimat, de különbség van a bókolás és a zaklatás között!

- nem, nem chatelek vadidegen emberekkel

- nem veszek fel idegen számot az éjszaka közepén

- nem tűröm, ha nem válaszolok az üzeneteitekre, akkor nem megfelelő szavakkal illettek engem

- nem, nem jelöllek titeket vissza a privát oldalamról.

Sokan kérdezitek, hogy megtudhatnék-e többet rólad? Válaszom igen! Kövessétek továbbra is az oldalaimat! Bírom a kritikát, de azért mert nem ismerkedem neten, nem bírom a gyalázkodást! Megértéseteket köszönöm!” – olvasható Miló Viki friss bejegyzésében.