Május közepén robbant a hír, hogy a nyíregyházi kötődésű celeb, Szabó Zsófi és Shane Tusup szakítottak, és több cikk szólt az edző agresszív viselkedéséről. Ráadásul az, hogy dühkezelési problémái vannak, korábban sem volt titok, Hosszú Katinka férjeként is akadt balhéja. Ám sokáig úgy tűnt, lenyugodott, ezért is gondolkodott a szerződtetésén a produkció – mesélte a lapnak egy, a Dancing with the Stars készítőivel együtt dolgozó informátor.

Hozzátette, hosszas egyeztetések után a produkció vezetői nem akarták kockáztatni, hogy Shane Tusup az embert próbáló és komoly feszültséget okozó próbafolyamat, valamint az adások nyomása alatt esetleg úgy viselkedjen, amit később megbán.

Egyszerűen nem szerették volna kitenni egyik táncost sem ennek a kockázatnak– mondta az informátor.

A műsorban résztvevő egyik profi táncos úgy fogalmazott, hallottak arról, hogy tárgyaltak Shane-nel, de ő személy szerint örül, hogy végül nem került be a műsorba, mert nem szívesen dolgozott volna vele. Kemény időszak vár mindenkire, sok mindent kell megtanulniuk a hírességeknek. Iszonyatosan fárasztó feladat ez, ha emellett még valaki nehezen kezelhető, az pokol lenne mindenki számára.

