Több százezer forintos kezeléseket ígérve csaphatott be hölgyeket egy nyirokmasszőr. Sokan elutalták neki a pénzt, de semmit nem kaptak cserébe. Még celebekkel is hirdette magát, Vasvári Vivien is az áldozatává vált, megbánta, hogy a nevét adta az átveréshez. Egy szakember szerint egyáltalán nem veszélytelen egy ilyen kezelést elvégezni, ártalmas is lehet attól, aki nem ért hozzá.

Forrás: tenyek.hu