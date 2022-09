Miután a Bódi család rengeteg bántó kommentet kapott, Csabi úgy érezte, muszáj édesapjáék védelmére kelnie. A Borsnak adott exkluzív interjút az énekes.

A Bódi család tagjai jó ideig nem reagáltak a múlt héten elhangzottakra, miszerint kitagadták kis Gusztit. Tették mindezt azért, mert ha elmondanák a teljes igazságot, az nagyon rossz fényt vetne legidősebb fiukra, valamint ezáltal rájuk is, hiszen elárulnák a saját vérüket. Csabi most úgy döntött, megtöri a csendet, mivel a követők hozzáállását illetően mostanra elmérgesedett a helyzet.

Csorba esett a család becsületén

Bódi Csabi azt is elmondta, milyen nyomós oka van annak, hogy ezt a döntést hozta. Nem bírja elviselni, hogy édesanyját napok óta sírórohamok gyötrik és nem alszik éjszakánként, ahogy édesapja sem.

Forrás: Bors

– Kötelességemnek érzem, hogy megvédjem a szüleimet! Anyukám korábban stroke-ot kapott, apukámnak pedig szívrohama volt és féltem őket, hogy a mostani helyzet miatt veszélybe kerül az egészségük. Ők nem beszélnek, nem viszi rá őket a lélek, hogy elmondják a teljes igazságot, mert ezzel ártanának a kis Gusztinak és saját magukat is lejáratnák. Viszont látom, hogy a szüleim mennyire összetörtek. A fellépéseken ugyanúgy örömet adtak az embereknek, ahogy tették azt az elmúlt 45 évben, viszont az utóbbi hét történései után úgy léptek színpadra, hogy kifelé mosolyogtak, belül pedig sírtak. 45 éven keresztül becsületes munkával felépítettek egy életművet, amin most csorba esett. Nagyon szeretném ezt kiküszöbölni, de sajnos már egy életen át nyomot hagy ez az egész – kezdte Csabi a Borsnak, akinek a nyilvánvaló tények mellett az is fáj, hogy olyan sokat támadták a kommentelők a családját és kis Gusztit is annak ellenére, hogy nem ismerik a teljes történetet.

– A bátyámat is szeretném megvédeni, kikérem magamnak azt, hogy ő egy drogos lenne! Megvívta a maga harcát az életben, sikerült legyőznie a démonjait és talpra állt, amiért mi mindannyian nagyon büszkék vagyunk rá! A változás részben apámnak is köszönhető, hiszen, ha nem engedi el a kezét, akkor ez talán soha nem történik meg – tette hozzá, visszautalva arra a néhány évvel ezelőtti sorsfordító esetre, amikor a családfőnek a 60. születésnapján megszólalt a telefonja.

„Az, hogy a szüleim kitagadták, valótlan állítás”

Bódi Guszti látta, hogy idősebbik fia, kis Guszti keresi őt, aminek nagyon megörült. Vidáman beleszólt a telefonba, mivel azt hitte, születésnapja alkalmából szeretné felköszönteni. Azt, ami ezután történt, sosem felejti el a család, a részleteket azonban inkább nem mesélik el.

– Apukám viccesen felvette a telefont, de felköszöntés helyett olyan megnyilvánulást kapott, amit egyetlen apa sem hagyna szó nélkül. Ezt követően azt mondta kis Gusztinak, hogy: eddig volt és netovább! 42 éves vagy fiam, elengedem a kezedet. Az, hogy a szüleim kitagadták, valótlan állítás – magyarázta Csabi, aki cáfolta azt az állítást, miszerint kis Guszti és a felesége rossz körülmények között él.

– Nemrég értek haza egy törökországi útról, ahol luxusszállodában laktak. Egy hatalmas családi kertes házzal rendelkezik, van 3 autója, egy 8-900 lóerős full tuningos Camaro, egy AudiA3 és egy Volkswagen Passat is. 4-5 videóklipet legyártottak, amik mind komoly összegekbe kerülnek. Nem éhezik és nem él rosszul – fejtette ki az énekes.

Üzent a bátyjának

Csabi őszintén beszélt az érzéseiről és arról, hogy lelkileg mennyire megviseli a családot a jelenlegi helyzet. Mindannyian szeretnék, ha újra nyugalom, béke és szeretet jellemezné kis Gusztival való kapcsolatukat, ezért megragadta az alkalmat, hogy szeretett bátyjának üzenjen.

Forrás: Bors

– Szeretném megkérni kis Gusztit arra, hogy legyen kedves hagyjon fel azzal, hogy a médiában 15 perc hírnévért cserébe kiárulja a Bódi családot! Ennek ellenére nagyon szeretjük őt és büszkék vagyunk rá mindazért, amit elért. Ha békülni szeretne, keressen fel valamelyikünket! Minden további nélkül nyitottak vagyunk erre, de neki kell megtennie az első lépést, méghozzá kellő tisztelettel, nem pedig támadó jelleggel – mondta az énekes, aki bízik benne, hogy hamarosan rendeződik a kapcsolatuk.