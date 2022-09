A lakásba már bekuckóztunk, nagyon szeretek ott élni. Otthonosan sikerült kialakítanunk, viszont a jövőmet nem a fővárosban képzelem. Szeretnék majd visszaköltözni Nyíregyházára, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Most a Dancing with the Stars miatt mindenképp Pesten kell élnem