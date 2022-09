Gáspár Evelin Törökországban nyaral, legalábbis az Instagram-oldalára posztolt fotók alapján erre lehet következtetni - szúrta ki a Bors.

Az idősebb Gáspár lány elképesztő átalakuláson ment át az utóbbi években. Sokáig küzdött túlsúlyával, de ma már rá sem lehet ismerni, annyira vékony lett. Míg kilóit elveszítette, önbizalma meglehetősen megnőtt, és bátran mutatkozik fürdőruhában is. Sokak szerint kissé túlzásba esett fogyásával, bordái is látszanak, de úgy tűnik, Evelin így érzi jól magát. Most egy ciklámen bikiniben mutatta meg magát, ahogy egy napágyon élvezi a napsugarakat.