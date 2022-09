Hamarosan elindul a Dancing with the Stars harmadik évada, a sztárok pedig már alig várják, hogy bizonyíthassanak profi táncpartnereik oldalán. Pap Dorci sem kivétel ez alól, az Exatlon Hungary szereplője már számolja vissza a napokat az élő show-ig - írja az Origo. Pap Dorci imád táncolni, ezért az sem zavarja, hogy naponta 4-5 órát a próbateremben tölt újdonsült táncpartnerével, Baranya Dáviddal.

- Most minden a tánc körül forog. Teljes mértékben erre fordítom minden időmet, energiámat és figyelmemet. Amennyit csak tudunk, annyit próbálunk, naponta ez 4-5 órát jelent. Nem titok, hogy szeretném megnyerni a műsort, de leginkább azért szeretnék elmenni a végéig, hogy minél tovább élvezhessem ezt az egészet. Annyira szeretek táncolni, már a felkészülést is nagyon élvezem, és nem akarom, hogy ennek vége legyen - mondta a Ripostnak.

A sportoló a felkészülés alkalmával nehéz helyzetbe került, ugyanis táncpartnere, Sebesi Hunor olyannyira megsérült, hogy nem folytathatta a Dancing with the Stars-t. Mint kiderült, Hunor 11 métert zuhant egy tetőről, eltört a csuklója, amit kétszer meg is kellett műteni.

- Nagyon rosszul érintett Hunor sérülése. Egyik vasárnap felhívott, hogy épp egy mentőben ül. Már akkor tudtuk mindketten, hogy nekünk ez ennyi volt. Ez eléggé megviselt és padlóra küldött.