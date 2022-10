Gáspár Evelin és párja, Varga Attila együtt először a TV2 vadonatúj realityjében, az október 17-én induló Párharcban lesz látható. A műsorban a sztárpároknak rendkívül extrém, már-már életveszélyes helyzetekben kell bizonyítaniuk rátermettségüket, és azt, hogy mindent kibírnak a szerelmükért.

A műsor egyik szereplőjével, Gáspár Evelinnel a Life.hu készített interjút.

Evelin elárulta, miért vágtak bele ebbe a műsorba, ki hozta meg a végső döntést és hogyan kezelik a névtelen kommentelők kritikáját, az őket ért támadásokat. Emellett szóba került, minek köszönhetően szabadult meg a kilóktól és elárulta, milyen tervei vannak a közeljövőben.

Milyen elvárásokkal vágtatok bele a műsorba?

– Viszonylag sok műsortípusban szerepeltem már, ez tök új dolog volt nekünk is, és az lesz a nézőknek is, mert a párommal most először láthatnak majd a tévében. Előtte senkit nem vállaltam fel, hogy így fogalmazzak, nem mentem egyik korábbi párommal sem hasonló műsorba. Úgy álltunk hozzá ehhez az egészhez, hogy két végkifejlet lehetséges: vagy megerősíti a kapcsolatunkat, vagy szétszakít bennünket.

– Láttuk azt a tendenciát, hogy akik bemennek egy ilyen típusú vetélkedőbe, azoknak a pároknak hamar véget ér a kapcsolata, elég csak megnézni például a konkurens csatorna műsorát, hogy ott mennyi volt a szakítás. Ha egy ilyen műsor ekkora vízválasztó, akkor nekünk is segíthet eldönteni, folytassuk-e. Így vágtunk bele. Nem szerettük volna egymás idejét vesztegetni, mindkettőnk számára az idő a legnagyobb kincs, de hála a Jóistennek, együtt vagyunk a Párharc után is.

Sokat hezitáltatok, hogy elvállaljátok?

– Attila hozta meg a végső döntést, én nem erőltettem rá semmit. Elmentünk a szereplőválogatásra, és neki igazán ott tetszett meg ez a műsor. Felkészítettem rá, hogy mivel jár a tévés szereplés, főleg akkor, ha civil valaki. Ma Magyarországon mindenki híres akar lenni, rengetegen használják a TikTokot és az Instagramot, onnan akarnak kitörni, de a celeblét nem fényes dolog. Ha valaki, én pontosan tudom, melyek a hátrányai, miket kell átélnie az embernek. Elmondtam Attilának mindent, hogy még jobban kipécézik majd, de meg akarta csinálni, én pedig mentem vele.

Érték őt támadások miattad?

– Miután a nyilvánosság előtt is felvállaltuk a kapcsolatunkat, elég sokat cikizték őt, támadták a kinézete miatt, vagy feltették a régebbi meg a közös fotóinkat a Redditre, és ott csámcsogtak rajtunk. Név nélkül nagyon könnyű kritizálni, főleg ha nem is ismernek minket igazán, de Attila nagyon lazán kezeli ezt az egészet, lesz*rja, kacag ezeken a kommenteken. Őt csak egyvalami érdekli, mégpedig a közvetlen környezetének a véleménye. Más nem számít. Ugyanígy vagyok én is, mindenkinek nem lehet, és nem is akarok megfelelni, csakis saját magamnak, és én elég magasra tettem a lécet, amelyet meg kell ugornom.

Mikor tudtad ezt az egészet elengedni?

– Nagyon régen. (nevet) Gyerekként lettem ismert, nem volt választási lehetőségem, ez egy olyan élethelyzet volt, amellyel meg kellett birkóznom. Néha persze most is felkapom a vizet és nem tudom elengedni a fülem mellett a bántó megjegyzéseket. A legutóbb is, amikor kitettem egy bikinis képet, annyi kommentet kaptam, hogy muszáj voltam reagálni. Ilyenkor pedig megpróbálom iróniával, humorral kezelni a helyzeteket, és azt írtam válaszul, hogy ha valakit zavar, hogy a fogyás után picit lóg a bőr rajtam, akkor ahelyett, hogy fikáznak, dobják össze a pénzt a plasztikára.

– Ha nem tennék magamért, ha nem törődnék a külsőmmel, az egészségemmel, akkor azt is mondhatnám, hogy kritizáljanak csak nyugodtan, de én keményen dolgozom magamon. Nem véletlen, hogy már nem pakolom ki az edzős képeket az Instagramra, hogy nem posztolok állandóan, mert belefáradtam abba, hogy ha bejelölöm a személyi edzőmet, akkor a követőim miatt rám nem marad ideje. Felhagytam azzal is, hogy ajánlgassak dolgokat, mert állandóan kérdésekkel bombáztak, miközben én sem vagyok mindentudó. A fogyás rögös útját mindenkinek magának kell végigjárnia. Nincsenek csodaszerek, varázsmegoldások, én is megküzdöttem, sőt küzdök mai napig.

Neked mi volt, ami segített?

– A mozgás és az étrend. A fogyasztó csodaszereket a hülyék szedik, akik elhiszik, hogy egy tablettától olyan alakjuk lesz, mint Kim Kardashiannek. Edzés nélkül nem leszel izmos, diéta és egészséges életmód nélkül pedig sosem fogsz lefogyni.

Vagyis... van a plasztikai fogyás, na ott tényleg nem kell semmi mást csinálni, nem kell megfeszülni, csak kinyitni a pénztárcát. A valódi fogyás küzdelmes és nehéz, ráadásul nem elég csak elérni a célt, meg is kell tartani az eredményt.

– Plasztikai fogyással én sem így néznék ki, lenne egy leszívott, lefaragott lábam, implantos fenekem, beépített, kockás hasam, de sosem a könnyebb utat választottam. A szüleim nekem azt tanították, hogy az eredményekért, a sikerért meg kell dolgozni. Arról nem is beszélve, hogy szeretek kivétel maradni, ha mindenki kés alá fekszik és egyenfeneket csináltat, én már csak azért sem műttetem meg magam.

Mesélted egy interjúban nemrég, hogy elkezdted a TV2 Akadémiát. Honnan jött az ötlet, hogy ezentúl ne a kamera előtt, hanem inkább mögötte tevékenykedj?

– Régóta szemezgettem vele, és mivel már Budapesten lakunk, úgy voltam, hogy nincs veszítenivalóm. Próbálkoztam sok mindennel, például a cukrászattal is, de a médiát érzem a magaménak, és majd szeretnék a háttérbe vonulni. Ez a világ mindig is érdekelt, kreatív embernek tartom magam és ez egy dinamikus munka. Nem tudnám magam elképzelni egy irodában, ahogy héttől ötig ülök egy asztal mellett.

Melyik műsortípus állna hozzád legközelebb? Egy ilyesmi, mint a Párharc vagy egy nagy élő show?

– Mint szerkesztő és mint háttérember, így, hogy belekóstolhattam, a Mokka vagy a Tények. Nem szeretnék egyből a mély vízben kezdeni, végig szeretném járni a szamárlétrát, de ha választani kell, akkor egy élő reggeli műsort szívesen csinálnék. A háttérből, persze.

