Hamarosan Gáspár Evelint és párját, Attilát is láthatjuk a képernyőn, ugyanis ők is szerepelnek a TV2 Párharc című műsorában. A szerelmesek örömmel vállalták el a felkérést a műsorra, azonban Evelin szerint rossz vége is lehetett volna a közös szereplésnek - írja a Ripost.

Szerinte nagyon sok celebpár a hasonló műsorok után szakít egymással.

Nagyon izgalmas volt. Úgy mentünk ennek a műsornak, hogy vagy erősít, vagy vége a kapcsolatunknak, mivel manapság elég sokan szakítanak hasonló műsorok után. Szerencsére erősített a kapcsolatunkon, és a párom is belecsöppent, milyen is a forgatás, és milyen összetett a tévéműsor-készítés

- írta Instagram-oldalán Evelin.