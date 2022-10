Augusztus végén tudta meg a nagyközönség: Opitz Barbira több hónapja rátalált a szerelem, méghozzá egy ismert TikTok-influenszer, Serleg Albert képében. Barbinak szüksége is van egy szerető társra és támogatásra, ugyanis kiszivárgott bosszúpornó-videója továbbra is álmatlan éjszakákat okoz neki. Most azonban nem az életét megkeserítő felvétel miatt került reflektorfénybe, hanem egy erőteljesen félreérthető Insta-poszt miatt, melyet ő és szerelme is megosztott, és melyen épp csókot váltanak - írja a Bors.

No nem is ez az igazán érdekes, hanem a megjegyzés, amit Albert a bejegyzéshez fűzött, ugyanis szavak nélkül is arra utalt: lánykérésre adta a fejét. A fotóhoz egy szerelmes pár emojiját, valamint egy gyűrű rajzát mellékelte, ami eléggé egyértelmű jelnek tűnt, rengetegen azonnal gratuláltak is nekik.