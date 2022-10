Új show-val jelentkezik szombaton 20 órától a TV2. A Dancing with the Stars harmadik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával. Szabolcs-szatmár-beregi érintettségről is beszélhetünk: Pap Dorci influencer, az Exatlon Hungary második évadának döntőse Baranya Dáviddal lép parkettre. Eredetileg Sebesi Hunor világ- és Európa-bajnoki középdöntős, a latin amerikai táncok osztrák bajnoka lett volna a partnere, de megsérült.

A Ripost cikke szerint Pap Dorci a nyáron hivatalosan is budapesti lakos lett. A szerelmével, Esztergályos Patrikkal költözött össze a fővárosban.

– Budapest teljesen más, mint Nyíregyháza, idő kell hozzá, hogy megszokjam. Vidéken minden más, ott nyugalom van, Pesten viszont óriási a pörgés. A lakásba már bekuckóztunk, nagyon szeretek ott élni. Otthonosan sikerült kialakítanunk, viszont a jövőmet nem a fővárosban képzelem. Szeretnék majd visszaköltözni Nyíregyházára, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Most a Dancing with the Stars miatt mindenképp Pesten kell élnem.

Facundo Arana ismertségét a Vad angyal Ivójaként szerezte, de a sorozaton kívül sok alkotásban láthatták őt a nézők. Ő is a TV2 Dancing with the Stars című műsorában szerepel, emiatt érkezett Magyarországra.

Az argentin telenovellasztár a műsorban a zsűriben foglal majd helyet. És azt fogja pontozni, hogy mennyire fogja magával ragadni érzelmileg egy-egy produkció.

Somhegyi Krisztián műugró, az Exatlon egykori kihívója az úszónadrágot tánccipőkre cserélte.

Tóth Katicával alkotnak párt a műsorban.

– Sokat gyakoroltunk. Mindketten izgulunk, nem csak nekem lesz újdonság a műsor. Katicának ez az első tévés szereplése – nyilatkozta a Borsnak Krisztián, aki egyben bevallotta, hogy a latin táncokkal bajban van, ezért otthon is sokat gyakorolja a figurákat szerelmével, Viczián Viktóriával.

KM