Hinnye! 27 perce

Díszes vénuszdomb... Véletlenül ezt is megmutatta Dorci! (videó)

Latex szerkóban lépett a színpadra a nyíregyházi sztár, Pap Dorci a Dancing with the Stars műsorában. Mondhatjuk, hogy a szexi szerkó nem bízott túl sokat a képzeletre, de olyasvalami is kivillant a bikinivonala mellett, amit eddig nem csidodálhattunk meg...

Forrás: illusztráció / Instagram

Nevezetesen egy szívecske - egy intim tetoválás. Forrás: tv2 Forrás: tv2play.hu / nuus.hu

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik