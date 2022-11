Opitz Barbinak a nehéz helyzetek mellett a boldogságból is kijutott idén, ám most mégis úgy tűnik, hogy zátonyra futott a kapcsolata. A 22 éves énekesnő a nyáron egy rendkívül kellemetlen szituációba keveredett, a volt párja ugyanis megosztott róla egy meztelen videót a világhálón, így bárki láthatta, hogy néz ki, ha egyáltalán nincs rajta ruha - idézi fel a Ripost.

Eltűntek a fotók

Barbit megviselte ez az eset, sokan arra tippeltek volna, hogy egy jó ideig biztos nem láthatunk egy férfit sem az oldalán, ám egy fiatalembernek sikerült elnyernie az énekesnő bizalmát, és szerelem alakult ki köztük.

A híresség szívét egy menedzser, a nála három évvel fiatalabb Albert rabolta el. Az utóbbi hónapokban a világhálón rendszeresen osztották meg boldogságuk pillanatait, temérdek közös fotón és videóban szerepeltek együtt. Sőt, a rajongók még arra is gyanakodtak, hogy megtörtént a lánykérés is, ám hirtelen eltűntek egymás életéből.

Négy hónapja vagyunk együtt Alberttel. Minden rendben van köztünk. Nagyon jól megvagyunk, szeretjük egymást

- mesélte a Metropolnak még szeptemberben az énekesnő, aki októberre egy utazást is tervezett Alberttel.

A rajongóknak elsőként az tűnhetett fel, hogy Barbi és Albert Instagram-oldalairól is eltűntek a közös fotók. Már egyiküknél sem utal semmi arra, hogy egy párt alkottak valaha is. Ugyanez igaz az énekesnő TikTok-oldalára, ahonnan letörölte a videókat, melyben a barátja is szerepelt. A másik szembetűnő jele a fiatalok szakításának pedig az, hogy már nem követik egymást semelyik internetes platformon.

Óvja a magánéletét?

A Ripost megkereste az énekesnő menedzserét, hogy megtudják, valóban szakításról van-e szó, vagy csak pillanatnyi mosolyszünetről. Azt a választ kapták, hogy Barbi nem szeretne nyilatkozni a magánéletével kapcsolatban, az eltüntetett fotókról pedig annyit mondott, hogy átszervezik az énekesnő közösségi oldalait, ezért nincsenek már magánéleti bejegyzések.