Nem is akárhogy. Vasvári Vivien motoros szexdémonként pózol csipkés, fekete rövidnadrágjában és hosszú csizmájában. Az üzletasszony korábban is tett már ki egy képet erről a dögös szerelésről, csak akkor egy visszafogottabb pózban mutatta meg magát. Legújabb képéhez Szögeczki Ági is elismerően kommentált: "Azt az eget Szivikém, ez igen!!!" - írta.

Ez pedig a korábbi, visszafogottabb fotó:

Forrás: Origo