Érdekes elmélet látott napvilágot Szabó Zsófi megújult külsejével kapcsolatban, amit egyre többen támogatnak. Követői úgy gondolják, hogy nemcsak fogyás és hajszínváltás áll az egykori sorozatszínésznő változásának hátterében, hanem újból kés alá feküdt, mivel szinte rá sem lehet ismerni a legújabb fotóin - írja az Origo.

Arcplasztikával és más szépészeti beavatkozásokkal vádolják követői Szabó Zsófit, aki drasztikus változáson ment át az utóbbi években. Sokan úgy gondolják, hogy egyre kevésbé hasonlít egykori önmagára, de csak a fogyástól és hajfestéstől nem változhatnak meg ennyire egy ember vonásai. A kíváncsi követők még Zsófi régi és új képeit is összehasonlították egy bulvártémákkal foglalkozó Facebook-csoportban, és valóban döbbenetes a különbség a régi és a mostani képei között - számol be a lap.

Sokan azt írták, hogy már fel sem lehet ismerni, mintha két különböző emberről lenne szó, de volt, aki védelmébe vette és azt állította, hogy csak a smink és a képen alkalmazott filterek az okai a megdöbbentő különségnek.

"Olyan, mintha nem is ő lenne. Itt tuti nem csak hajfestés történt. Tiszta idegen lett" - írta valaki egy kép alá Szabó Zsófi közösségi oldalán.

"Szép csaj volt és most is az! DE! Már ilyen fiatalon átszabatják magukat! (Pl. Voksán Virágot is alig lehet felismerni) Mi lesz 10-15 èv múlva?" - értetlenkedett egy másik kommentelő, aki szinte biztos abban, hogy plasztikai műtét áll a változás hátterében.

"Hát, hamarabb mondtam volna Palvin Barbit mint Szabó Zsófit" - hasonló megjegyzéseket kapott Zsófi arról, hogy mennyire megváltozott a külseje.