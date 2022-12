Pap Dorcit egy ország ismerte meg az Exatlon műsorából, két évadban is láthatták a nézők, majd a Dancing with the Stars harmadik évadában bebizonyította, hogy nem csak az akadálypályákon, de a táncparketten is tehetséges. Egészen a döntőig menetelt Baranya Dávid oldalán, majd a harmadik helyet sikerült bezsebelniük. Dorci most az Instagram-oldalán elárulta: nagyon élvezte az utóbbi hónapokat, de a szervezete teljesen kimerült ez idő alatt.

Megmondom őszintén, hogy nem bírtam volna már sokkal többet... Nagyon durva volt ez a pár hét, emberfeletti volt, és már kicsit kezdte feladni a szervezetem is, a testem is, és a lelkem is. Úgyhogy amennyire hiányzik, pont annyira szükségem is volt már a pihenésre - osztotta meg az Instagram-oldalán Dorci, aki még jó pár rajongói kérdésre is választ adott. Többek között arra, hogy milyen fontos szempontok szerint választ magának párt.

Szó sem lehet távkapcsolatról

"Nekem volt távkapcsolatom, ráadásul az első nagy szerelem. Én a mostani gondolkodásommal egy kapcsolatról, nem vállalnék be újra távkapcsolatot. Nekem sokkal fontosabb a közelség, az érintés, a sok együtt töltött idő" - írta a TV2 sztárja.

Forrás: ripost.hu