Nemazalány és Moh első látásra beleszeretett a lakásba, így egy pillanatig sem hezitáltak - számolt be a Ripost.

Halastyák Fanni, vagy ahogy egy ország ismeri, Nemazalány élete egyik, ha nem a legszebb karácsonyán van túl, pedig nem sok időt hagyott magának a pihenésre. A nyíregyházi énekesnő ugyanis bevette magát új otthonuk konyhájába és maga készítette el az ünnepi menüt. Ugyanakkor a karácsony minden pillanatát imádta, mivel idén igazi vendégseregletet tudtak fogadni kedvesével, hiszen végre mindenki elfért náluk. Az Ázsia Expressz idei szériájának győztes párja éppen szenteste előtt talált rá álomotthonukra, és pillanatok alatt be is költöztek.

- Régebb óta terveztük, hogy elköltözünk abból a picike albérletből, ahol éltünk, hiszen azt akkor vettem ki egy kedves ismerősömtől, amikor Budapestre költöztem. Szerettünk ugyan ott élni, de tényleg kicsi volt kettőnknek, így egy ideje már kerestük a megfelelő otthont, amit éppen karácsony előtt néhány nappal találtunk meg. Nem is hezitáltunk, azonnal lecsaptunk rá és pillanatok alatt birtokba is vettük - kezdte a Borsnak Fanni, aki örül, hogy az ünnepeket már ott tudták tölteni.

- Tulajdonképpen fél nap alatt összepakoltunk és a barátaink segítségével át is cuccoltunk. Miközben kipakoltunk, én már el is kezdtem a karácsonyi készülődést, vagyis beálltam a konyhába és amíg Moh a lakásunkat csinosítgatta, én elkészítettem az ünnepi menüt. A mögöttünk álló napok nagyon pergősre sikerültek. Voltunk Armand szüleinél, anyu pedig eljött hozzánk és hétfőn ment haza. Olyan jó, hogy végre olyan otthonunk van, ahol vendégeket is tudunk fogadni - mesélte boldogan a fiatal énekesnő.