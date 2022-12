Gáspár Evelin sokat dolgozott azért, hogy mára bomba formába tudhassa alakját. Rengeteget edz és egészségesen él, de a végleges cél elérése érdekében több kezelést is kipróbált már - írja a Ripost.

Evelint az emberek gyerekkora óta ismerik, hiszen a családjuk reality show-ján keresztül nap mint nap láthatták, miként élik az életüket. A folyamatos szerepléssel pedig együtt járnak a kritikus vélemények is, rengeteg bántást kapott alakja miatt.

Bár mára fiatal lány tökéletesre edzette a testét, annak idején bármit tett, semmi nem volt jó. Ha lefogyott, az volt a baj, hogy utána lógott a bőre, azt kritizálták a kommentelők. Evelint nyilvánvalóan zavarja, de igyekszik tenni azért, hogy eltüntesse. Rengeteg kezelésre, masszázsra jár, valamint az edzés sem marad ki a mindennapjaiból. Nemrég a közösségi oldalán egy klinikáról jelentkezett be, ahol zsírbontó injekcióval kezelték combját.

A lap megkereste Gáspár Evelint, meséljen arról, miért fontos neki, hogy sokfajta kezelést kipróbáljon.

"Azért mentem el, mert segít abban, hogy feszes legyen a bőröm. Mivel sokat fogytam, lóg a bőr. Próbáltam sok kezelést, az is hozzáad nyilván. A sok edzés is melléjön, de hiába edzek évek óta, még mindig látható nyomai vannak. Nyáron kikezdték az egyik képemet is emiatt" – mondta Evelin, aki elsősorban ugyan saját maga miatt figyel a testére, de ezzel segíteni is próbál a hasonló cipőben járó embereknek.

"Nem kell mindjárt drasztikusan a plasztikához folyamodni, hanem vannak ilyen eljárások, amik után nincsenek hegek."

Evelin hozzátette, utána kell járni az ilyenfajta kezeléseknek, ugyanis még nem elterjedtek és sokan félnek a tűtől is. Állítása szerint nem fájdalmas, ki lehet bírni, igaz, neki elég magas a fájdalomküszöbe. „"Egy héten belül látható a végeredmény és elég tartós lesz. Ilyenkor több folyadékot kell inni, kevesebbet enni, edzeni is lehet. Csoda dolgokat csak ettől nem lehet várni, ez csak egy kiegészítő dolog, hogy fokozd és felgyorsítsd az eredményt, amiért dolgozol."