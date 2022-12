Nagy a szerelem Gáspár Evelin és párja, Varga Attila között, akit idén mutatott meg a nyilávnosság előtt is. A páros már össze is költözött, többnyire Nyíregyházán élnek a férfi munkája miatt. A kapcsolat nagyon komolynak tűnik, ezért okkal merül fel többekben is a kérdés, hogy mikorra tervezik az esküvőt, hogyan látják a jövőjüket együtt. Gáspár Evelin azonban megdöbbentő dolgokat mondott családjáról, főleg apjáról, aki miatt sok mindenről le kell mondania - írja az Origo.

Gáspár Evelin és Varga Attila még fiatalok és előttük az élet, de Gáspárék lánya egyelőre nem érzi úgy, hogy valaha is megházasodna, akkor sem ha nagyon szerelmes, és emiatt apját okolja.

- Nem volt eljegyzésünk, és az esküvőben sem vagyok biztos, mert apámat ismerve, az nem rólam, rólunk szólna, hanem annak kellene történnie, amit Győző akar. Nem az én nagy napom lenne. Attilával közös élményekre, utazásokra vágyunk. Nem látom magam hófehér menyasszonyi ruhában... - idézi a lap a Blikkre hivatkozva Gáspár Evelint.

Arról is beszélt, hogy mennyire élvezi a vidéki életet, még akkor is, ha ritkábban látja családját, de itt nagyon figyelmesek és kedvesek az emberek. Attól függetlenül, hogy apjáról hogyan vélekedik, mégis szeretné, ha közelebb kerülne egymáshoz a két család és többször meglátogatnák őket.

- A 28. születésnapom jó apropó volt arra, hogy a két család közelebb kerüljön. Szerintem jól sikerült az ebéd, és lesz még több közös családi program. Örülnék, ha a szüleim is meglátogatnának Nyíregyházán. Nagyon élhető város, biztos vagyok benne, hogy ők is jól éreznék magukat - mondta Gáspár Győző és Gáspár Bea idősebbik lánya.