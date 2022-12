Az Exatlon dögös bombázója a Dancing with the Stars műsorában jelentette be, hogy pár hónap után véget ért a kapcsolata a szintén exatlonos Esztergályos Patrikkal. Dorci akkor úgy nyilatkozott, hogy nagyon megviselte a szakítás, nehezen élte meg, hogy egyedül maradt Budapesten. A táncos showműsor döntőjében aztán Gelencsér Timi buktatta le Dorcit: élő bejelentkezése háttrében ugyanis tisztán látszódott, hogy egy titokzatos férfi kapja az ölébe a fiatal lányt, aki láthatóan élvezte a helyzetet - írja a Bors.

A lap már akkor megkereste Dorcit, hogy tisztázza a helyzetet: valóban foglalt újra a szíve, vagy csak egy szimpla jóbaráti kapcsolatot rögzített a kamera. Akkor nem kívánt megszólalni az ügyben, de úgy tűnik, most már megelégelte a sok kérdést, amit ezzel kapcsolatban a rajongóitól kapott. Instagram-oldalán fedte fel végül titkát.

– Úgy látom, mindenkit ez érdekel a legjobban, mert minden második kérdés erről szól. Nem, nem vagyok párkapcsolatban – tisztázta Dorci, ezzel pontot is téve a találgatások végére.