Gáspár Virág három év után szakíthatott a barátjával – miután a közösségi oldalakról eltűntek a közös képeik –, Győzike viszont azóta úgy nyilatkozott, hogy nem tud semmit az egészről. Most Gáspár Bea is megszólalt: szerinte volt egy kis mosolyszünet, de már kibékültek a fiatalok.

"Virág és Krisztián összekaptak ugyan, de ahogy én tudom, tegnap már találkoztak is, és rendezték a vitájukat. A fiatalok már csak ilyenek. Hirtelen hoznak döntéseket, és ugyanolyan hirtelen bánják is meg azokat. Mi pedig csak reménykedünk, hogy végül jól sülnek el a dolgaik, és boldogok lesznek. Egy szó mint száz, mi úgy tudjuk, hogy most béke van" – magyarázta a Borsnak Bea asszony.

"Sem én, sem Győző nem szólunk bele a gyermekeink kapcsolataiba, és nem játszunk békebírót sem. A szerelem nem mindig csupa görögtűz, vannak benne hullámhegyek és hullámvölgyek. Mi már csak tudjuk" – elmélkedett még a párkapcsolatokról.

Forrás: origo.hu