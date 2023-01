Gáspár Győző 49 éves lett, de ez számára inkább rosszkedvet hozott, hiszen hiú ember lévén nem igazán tud megbirkózni a ténnyel, hogy az idő halad. Felhívtuk őt a jeles napon és meg is tudtuk, mi is a baj a korával.

– Tudom én, hogy nem vagyok öreg és ha belenézek a tükörbe, nem is azt látom, hogy egy hajlotthátú, ráncos emberke néz vissza rám, de akkor is, ez az utolsó évem az ötven előtt és ez megijeszt.

Eleve nem rajongok a születésnapokért, már ha a sajátomról van szó, de most különösen rossz a kedvem.

Sőt, utálom... – kezdte lapunknak a 49 éves showman, akit felesége próbál egy kicsit jobbkedvre és jobb belátásra bírni a témában.

– Győzi már csak ilyen, de én, vagyis mi már megszoktuk, hogy nem a születésnapja az év legvidámabb napja a családban. Én mondom neki, hogy nincs ezzel semmi baj, hiszen jónéhány évet letagadhatna és a kis lelke is egy kamaszé, de... Na mindegy is! Este tartunk egy családi vacsorát és szerintem addigra megbékél a megváltoztathatatlannal. Ha pedig nem, akkor majd holnap... –mondta vidáman Bea asszony, aki meglepetéssel is készül a jeles napon.

