Szabó Zsófi joggal döntött úgy, hogy egy időre elzárkózik egy esetleges új szerelem elől, hiszen a tavalyi év kicsit sem alakult szerencsésen számára ebből a szempontból. A szemfülesebb rajongók azonban úgy érzik, a sztáranyuka szíve kezd ellágyulni, most kollégájával, Miller Dáviddal boronálták össze. A két műsorvezető láthatóan ragyog egymás társaságában, nem mellesleg a képernyőn és a közösségi médiában is izzik köztük a levegő. Legutóbb például szívecskékkel üzentek egymásnak...

Új álompár a láthatáron

Tagadhatatlan, hogy meg van a kémia Szabó Zsófi és kollégája, Miller Dávid között, s bár a műsorvezető újévi fogadalmában kijelentette, véletlenül sem akar szerelmes lenni, úgy tűnik, a csillagok mást jósolnak neki. A Ripost megkereste Baki Réka asztrológust, hogy megkérdezzék, lehet-e közös jövője a két sztárnak. A válasz kicsit sem volt meglepő: szinte a sors is egymásnak szánta őket.

Zsófi késői szűz jegyben született, Dávid pedig a bika jegyében. Mindkettő földjegynek számít, ami már alapvetően magában foglalja a harmóniát és a stabilitást. Gyakorlatiasak, megbízhatóak, racionálisak, két lábbal állnak a földön, családcentrikusak és fontos számukra a személyes tér és a karrier is. Tehát már ebben is nagy a hasonlóság köztük, arról nem is beszélve, hogy a romantikus kapcsolatok terén is kifejezetten összeillik ez a két jegy. A születésük napján látható bolygóállások szerint módfelett jó párost alkothatnának, és a holdjaik is jól kapcsolódnak egymáshoz.

- kezdte a Borsnak Baki Réka, aki kiemelte azt is, hogy februárban meglehetősen romantikus hónapnak nézhetünk elébe, azaz új szerelmek is köttethetnek.

- A Vénusz a halakba lép, a párkapcsolatok terén ez egy nagyon jó időszaknak ígérkezik. Ez február 20-ig tart majd, ilyenkor kialakulhat akár új szerelem, akár plátói is - tette hozzá az asztrológus.

