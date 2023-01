Nyíregyháza 1 órája

Megdöbbentő képek: Vivi szinte felismerhetetlen

Vasvári Vivien nemrég arról beszélt, hogy többször is kés alá feküdt a komplexusai miatt. Állítólag melleit nagyobbíttatta több alkalommal is, de végeztek beavatkozást a fülén és száján is. Az alábbi fotóit látva nem biztos, hogy elmondta a teljes igazságot.

Egykor profi sportoló volt Vasvári Vivien, aki többöszörös országos bajnok síkfutó volt korábban. A ma már modellkedéssel foglalkozó Vasvári azt mondta, hogy nagyon zavarta mellmérete, mely a sport miatt nagyon kicsi volt és mindig is szeretett volna nőiesebb idomokat, mint az édesanyjáé - írja a Promotions. Forrás: Vasvári Vivien Instagram Nekem az atlétika, a futás miatt nagyon kicsi, visszamaradott volt, pedig anyukámnak szép, nagy, telt mellei vannak.

Aztán ahogy a 18-at betöltöttem, úgy döntöttem, megcsináltatom. Sem az anyukám, sem az apukám nem tudott róla, csak akkor hívtam fel őket, amikor az altatásból felébredtem" - mondta korábban Vasvári Vivien, hogy mi motiválta őt arra, hogy titokban megműttesse melleit. Állítólag a modell nem tervez újabb szépészeti beavatkozásokat a jövőben, de úgy gondolja, ha valakinek szüksége van az önbizalma miatt, akkor az bátran feküdjön kés alá, hiszen ezekben az esetekben indokoltnak tartja a plasztikai műtétet. Ezek alapján nem valószínű, hogy soha többé nem operáltatja meg magát hiúságból. Az egykori sportoló régi fotóin szinte felismerhetetlen volt a mostani önmagához képest és elégedett magával, hiszen ontja magáról a szexi fotókat, követői pedig nem győznek bókolni a képei alatt - írja az Origo.

Ezek is érdekelhetik