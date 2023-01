Közel egy hónapja már, hogy az énekesnő édesanyja a Facebookon tett közzé egy posztot, miszerint lányát elrabolta a 19 éves barátja, Albert. A család azonnal jelentette Barbi eltűnését, és a feljelentést is megtették a fiúval szemben. A nagy aggódás ellenére azonban az egyenruhások még aznap megtalálták az énekesnőt, Albertet pedig VII. Kerületi Rendőrkapitányságon állították elő.

A történtekről azonban kevés részlet látott napvilágot, és bár a Ripost próbálta keresni az ügyben az énekesnőt és a menedzserét, nem reagáltak hívásukra. A Budapesti Rendőr-főkapitányságtól viszont a következő tájékoztatást kapták:

Tájékoztatjuk, hogy a nyomozás folyamatban van, egy férfit hallgattunk ki gyanúsítottként garázdaság vétség gyanúja miatt

Bár a fiú váltig állítja, hogy szó sem volt köztük semmilyen vitáról, addig Barbi családja meg van győződve róla, hogy Albert többször is erőszakosan lépett fel vele szemben. Az énekesnő nővére azt is leírta a közösségi oldalán, hogy tudomása szerint nem először emelt kezet a fiú a testvérére, és azon a bizonyos decemberi napon még az ablakot és az ajtót is rátörte a rémült lányra.

"Láttam a szerencsétlen sz*rkavarást, emberek elmentem dolgozni, Barbi Pesten aludt. Ennyi a nagy harc. Elég gáznak tartom, ha van egy sz*rkavaró a családban, például egy anyuka, aki képes az egész családot egy olyan ember ellen fordítani, akit soha nem láttak. Megmondom a frankót, életemben nem találkoztam se a tesójával, se az apjával, se senkivel. És, ha mocskolódni akarunk, bármikor megmutatom az anyja és az apja intelligens, életveszélyes fenyegetőzéseit, mert inkább azt verném nagy dobra, mint az ő kitalált sz*rjukat" - reagált a botrányt követően a fiú.

Forrás: borsonline.hu