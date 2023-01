Hinnye! 38 perce

Mint hálóba gabalyodott, kifogott bálnák, figyelnek a testhálóból a méretes dudák

A szemkápráztatóan szép és szexi nyíregyházi énekesnő, Nemazalány is boldog új évet kívánt a követőinek, méghozzá nem is akármilyen hálós fotóval. Ráadásul azt is megosztotta a rajongóival, hogy az idei évben szeretne lefogyni.

Forrás: illusztráció / Instagram

A bejegyzés megtekintése az Instagramon @nemazalany által megosztott bejegyzés "Bár én nem szoktam kommentálni semmit az instán, de már a Petőfi óta örömmel hallgatom a hangod! De igazi gentlemanként muszáj leírnom: ne fogyj le!" - írta egy követője. "Ez igen, anyukám!" - tette hozzá egy másik rajongó. Forrás: Instagram

