Nem meglepő, hogy a botrányoktól hangos tavalyi éve után idén nyugalomra vágyna Szabó Zsófi. A műsorvezető átértékelte a dolgokat, ennek fényében pedig azt a döntést hozta, hogy jobban érzi magát szingliként, mint kapcsolatban, ám a legújabb pletykák után elgondolkozunk, hogy helytálló-e a kijelentése.

Több, mint munkakapcsolat?

Szabó Zsófit és Miller Dávidot már többször is szóba hozták egymással, a kommentelők előszeretettel boronálják össze a két műsorvezetőt. Tény, hogy láthatóan jól működik köztük a kémia, ráadásul most újabb találgatásra is okot adtak. Instagram-oldalukon megosztottak jó pár közös fotót, melyek mindegyikéhez egy-egy szívecskét biggyesztettek – szúrta ki a Ripost. Ez már alapjában elég ahhoz, hogy beindítsa a rajongók fantáziáját, azonban nem szabad elfeledkeznünk Zsófi kijelentéséről sem, miszerint:

Az az újévi fogadalmam, hogy véletlenül se legyek szerelmes!

Jelen esetben vagy megszegi fogadalmát a csinos tévés, vagy kitart elgondolása mellett, és a továbbiakban is csak barátként tekint sármos kollégájára. Bár az sem vitás, hogy a rajongók elképzelésének van némi alapja, hiszen azonfelül, hogy a két műsorvezető rendszerint csipkelődik egymással és izzik köztük a levegő, mindketten szinglik is.

Esküvő helyett szakítás

Mesébe illőnek indult Szabó Zsófi és Shane Tusup kapcsolata, ám az eljegyzésük után elszabadult a pokol. Derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy külön utakon folytatják, a miértekre azonban nem akartak kitérni. Nem kellett viszont sokat várni, hogy napvilágot lássanak a részletek, melyek valósággal sokkolták a közvéleményt. Ha lehet hinni a pletykáknak, egy vita addig fajult a szerelmesek között, hogy a műsorvezető rendőröket akart hívni Tusupra. A férfi állítólag üvöltözött, őrjöngött, majd rázárta az ajtót Zsófira, aki emiatt pánikrohamot kapott. Végül édesanyját értesítette telefonon, aki a helyszínre rohant, hogy kimentse lányát a szorult helyzetből.

Zsófi, mielőtt a rendőrséget tárcsázta volna, végső elkeseredésében az édesanyját hívta fel a bezárt szobából, hogy segítsen rajta.

Pálma asszony a helyszínre is sietett, akit, amikor meglátott Shane, még dühösebb lett. Elkezdett futni az anyósjelöltje felé, őrjöngve, torkaszakadtából ordítva. Olyan vehemensen, hogy Pálma asszony nem lehetett biztos benne, hogy meg fog állni... De szerencsére az utolsó pillanatban megállt. Mindez a ház előtt történt, több szomszéd is láthatta – mesélte a Borsnak korábban egy neve elhallgatását kérő barát.

