Vélhetően Opitz Barbi sosem fogja elfelejteni december 23-át, ahogy a családja és a rajongói sem. Az énekesnő édesanyjának közösségi oldalán még mindig ott virít a segélykérés, miszerint lányát elrabolta a barátja, Albert. A család kétségbeesésében a rendőrséghez fordult, az egyenruhások pedig előkerítették Barbit, aki biztonságos helyen várta, hogy hazatérhessen, a 19 éves fiút viszont a VII. Kerületi Rendőrkapitányságon állították elő - idézi fel a Bors.

A történtek után keveset lehetett hallani az énekesnőről, egy-két fellépést hirdetett csupán a közösségi oldalán. Nemrég azonban egy TikTok-videóban szerepelt, ahol arra a kérdésre válaszolt, hogy szeretne-e külföldre költözni és ott karriert építeni.

– Én ezen már többször elgondolkoztam, hogy soha nem költöznék el Magyarországról. Nagyon szeretek itt élni, magát az országot is szeretem, meg azt a közönséget, akit így magamhoz láncoltam úgymond. Imádok itt fellépni, megszerettem azt, amit itthon értem el. Nyilván vágyom én is a világhírnévre, de én így is teljesen meg vagyok elégedve. Persze, vannak még céljaim, meg szeretnék szintet lépni, de szerintem a szépség, a külső az egy múlandó dolog, a tehetség és a lélek az sokkal nagyobb érték – mondta a videóban Barbi.

A decemberi ügy kapcsán mélyen hallgat az énekesnő, s bár a Ripost próbálta keresni őt is, illetve menedzserét, nem sikerült elérniük egyiküket sem. A Budapesti Rendőr-főkapitányságtól viszont a következő tájékoztatást kapták: "Tájékoztatjuk, hogy a nyomozás folyamatban van, egy férfit hallgattunk ki gyanúsítottként garázdaság vétség gyanúja miatt."

A fiú mindent tagad, váltig állítja, hogy szó sem volt köztük semmilyen vitáról - írja a Bors.