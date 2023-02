A gyönyörű sonkádi énekesnő, Opitz Barbi több szexi fotót is posztolt az Instájára, többek között egy olyat is, amin a szívecskébe írt "cherry pie" azaz cseresznyés pite felirat takarja ki a dekoltázsát - ám így is elég sok látszik belőle.

"Leggyönyörűbb maci baba!" - írta egy rajongója.

Forrás: Instagram