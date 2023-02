Gubik Petra szeret és tud is énekelni, de kikerekedett a szeme, amikor közölték vele, kinek a bőrébe kell bújnia a Sztárban sztár első adásában - írja a Bors.

A színésznő rettenetesen izgul, hiszen bár többször is énekelt már versenyhelyzetben, most egy merőben új és más kihívással kell szembenéznie. Vasárnap este élőben mutatja meg a Sztárban sztár színpadán, hogyan birkózik meg a feladattal: egy férfi világsztárt kell megjelenítenie a kamerák előtt. Ráadásul a hangját is alaposan próbára kell tennie, hiszen egy igazi "rockfenevadat", Brian Johnsont fogja megszemélyesíteni a műsor kilencedik évadának első élőshow-jában.