Válása után drasztikusan lefogyott, mivel állítása szerint a futásba menekült, majd a Shane Tusuppal való botrányos szakítás sem tudta kizökkenteni a rutinjából. Fontos számára, hogy formában tartsa magát, mivel gyakran kap felkéréseket modellként. Az egykori sorozatszínésznő egyre merészebb fotózásokat is elvállal, legutóbbi fotósorozatából is megosztott több szexi felvételt is, az egyiken szemmel láthatólag meztelen egy ballonkabát alatt, melyet csak kezével igyekszik összefogni magán.

