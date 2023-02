A Sztárban sztár 2013-ban indult a TV2-n, ez első évadban még Dér Heni, Nika, Nótár Mary, Soma, Szandi, Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán, Delhusa Gjon, Feke Pál, Heincz Gábor „Biga", Puskás Péter, Varga Viktor szerepeltek, Bereczki ünnepelhetett a végén. Ő egy évvel később beült a zsűribe is, Hajós András, Liptai Claudia, Majka mellé, ezt az évadot pedig Pál Dénes nyerte, aki 2012-ben a TV2-n első lett a The Voice-ban is. Később a Sztárban sztár-évadot tudott nyerni Gáspár Laci, Veréb Tamás, Horváth Tamás, Freddie, Szabó Ádám és Vavra Bence – számolt be róla az origo.hu.

A kilencedik évad elstartolt, és az idei széria nagy kérdése az: sikerül-e női előadónak nyernie végre nyolc férfi után? Erre készült a nyíregyházi Halastyák Fanni, az ajaki illetőségű Gubik Petra, Schoblocher Barbara, Judy, a Tiszadobhoz kötődő Oláh Ibolya és Tarján Zsófia, miközben a férfimezőnyben ott van Kamarás Iván, Kiss Ernő Zsolt, Molnár Tibor Attila, Sipos Tamás, Valkusz Milán és Zdroba Patrik.

Most először öttagú a zsűri, Papp Szabolcs, Kökény Attila és Kiss Ramóna maradt az előző évadból, melléjük érkezett Tóth Andi és Marics Péter. Papp Szabolcsnak ez az ötödik, Kökény Attilának a harmadik, Lékai-Kiss Ramónának pedig a második évada zsűritagként. Till Attila stabil pont, 2014 óta ő a műsorvezető.

Az első show végén Halastyák Fanni, Nemazalány azt hitte, hogy kiesik, de megmenekült, el is sírta magát. A legvégén hárman álltak a zsűri előtt, Trap kapitányt mentették meg. Kamarás Iván és Zdroba Patrik maradt a legvégére, ekkor még elindult egy képerces szavazás. Kiesett Zdroba Patrik, a show nélküle folytatódik vasárnap este. Oláh Ibolya produkciója nyerte el leginkább a zsűri és a közönség tetszését, őt hirdették ki első helyezettnek.

KM