Február 14-én egy fedél alá gyűlt a Bódi család apraja-nagyja, hogy megünnepeljék a három unoka születésnapját, ám az összejövetelnek más apropója is volt. A bulin először borult egymás nyakába a hónapok óta viszályban lévő fivérpár, Csabi és ifjabb Guszti. A Borsnak a zenész elmondta, egy aprócska nézeteltérés volt csupán köztük, amit végre sikerült megbeszélniük, így helyreállt a béke a családban.

A családunkban hárman is Valentin-napon születtek, 98-ban Gustávo, 2009-ben a fiam, Rómeó, 2019-ben pedig a hercegnőm, Lilien. Idén szerettem volna méltóképp megünnepelni a születésnapjukat, ezért szerveztem egy nagy bulit, ahová Nótár Mary és Emilio is elfogadta a meghívásomat. Mindkettejüket több mint 20 éve ismerem, nagyon jó barátaim, úgy éreztem, hogy nekik helyük van ezen a családi rendezvényen. Arról nem is beszélve, hogy a bátyámmal is szerettem volna megünnepelni, hogy el tudtuk ásni végre a csatabárdot..." – kezdte a Borsnak Bódi Csabi, aki örömmel mesélte el, hogy testvérével rendeződött a viszonya. Olyannyira, hogy a buliban még egy közös dalt is elénekeltek.

Felnőtt emberek vagyunk, nem szabad, hogy egy félreértés éket verjen közénk. A bátyámmal megbeszéltük a dolgainkat, nyilván nem vagyunk egyformák, előfordul, hogy nem is értünk egyet valamiben, de ezeket mindig szép szóval kell rendezni. Egy családban nem lehet, hogy hónapokig ne beszéljünk egymással, félre kell tenni a büszkeséget, hiszen a szeretet mindig erősebb. Erre szeretném nevelni a gyermekeimet is

– tette hozzá a zenész, s bár számára mindig a család az első, mostanában alig tud szeretteivel időt tölteni.

Mint mondja, nagyon megviseli a dolog, azonban felesége és a gyermekei is támogatják a munkájában.

"Szerencsésnek mondhatom magam, mert a munkám a hobbim. Mostanában azonban kevesebb idő jut a családomra, ami eléggé megvisel, de igyekszem minden szabadidőmet nekik szentelni. A feleségem és a gyermekeim is mindenben támogatnak, soha egy rossz szót nem szóltak még emiatt, amiért nagyon hálás vagyok, mert nélkülük ezt nem is tudnám végig csinálni. Édesanyám és édesapám támogatását is ugyanúgy élvezem, annak ellenére is, hogy többezer kilométer választ el minket... Ők majd március 9-én jönnek haza Thaiföldről, amit szintén meg fogunk ünnepelni" – fogalmazott Csabi a Borsnak.