A művészet feladata, hogy hasson a nézőre, ezért A Dal 2023 zsűritagjaként is olyan előadásokat keres Egri Péter, amelyek lenyűgözik – fejtette ki a Duna Önök kérték című műsorában Egri Péter, a rockabilly zene magyar nagykövete, aki másodszor csatlakozott az ítészekhez a Dunán szombat esténként látható élő dalválasztó show-ban.

Wolf Kati, Mező Misi és Ferenczi György mellett Egri Péter értékeli a Magyarország egyetlen dalválasztójában látható produkciókat. A Dal 2023 negyvenes mezőnyére az idén is a műfaji sokszínűség jellemző, hiszen már a március 11-i első válogatóban láthattak a nézők pop, alternatív zene, és a metál rock dalokat is. A szombati második válogató adásban újabb 10 előadó áll színpadra saját dalával, közülük többen visszatérő versenyzői a dalválasztónak. „Az idei műsor izgalmas keverékét mutatja az új, fiatal zenészeknek és a már befutott előadóknak. Kíváncsian várom, végül merre billen A Dal mérlege” – fogalmazott az Önök kérték című műsorban A Dal 2023 zsűritagja. Egri Péter azt is hangsúlyozta, objektíven, szigorúan szakmai alapon értékelik a dalokat. A személyes érzelmeket kizárják, hiszen sok esetben kell olyan előadókat pontozniuk, akikkel régóta ismerik egymást. „Próbálom a közönség szemével nézni a színpadon kibontakozó dalt. Azt tudom értékelni, ami lenyűgöz, hiszen a művészetnek az a feladata, hogy hasson az emberre, és azt érezzem, még többször szeretném átélni a látottakat és hallottakat. Konzervatív, tradicionális zenei és kulturális látásmódot képviselek” – fejtette ki zsűrizési szempontjairól a műsorban Egri Péter.

Az élő show-ba bejutott 40 versenyző közös Adamis Anna dalcsokrával múlt héten szombaton kezdődött a 2023-as dalválasztó, amelynek válogató adásaiban egyedi extra produkciókat is láthatnak a nézők. Ezzel kapcsolatban annyit árult el Egri Péter az Önök kérték nézőinek, hogy a zsűritagok is készülnek a Petőfi-bicentenáriumhoz kötődő különleges előadásokkal.

KM