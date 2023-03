Szabó Zsófinak még decemberben szakadt el a bokaszalagja egy rossz mozdulat miatt, azóta nem épült fel teljesen – bár az orvosi kezeléseken elvileg már túl van.

"Télen volt a bokaszalag-szakadásom. Nagyon csúnya sérülés volt, és a felépülés is kemény. Év végére besűrűsödtek a munkák, a karácsonyi időszak volt a legzörgősebb, úgyhogy nehéz volt ezzel a sérüléssel mindent menedzselni, összeegyeztetni. Mindeközben mozogni sem tudtam megfelelően, és nyolc hétig intenzíven gyógytornára kellett járnom, valamint manuálterápiára, mindezt be kellett iktatni a mindennapokba. Nem volt egyszerű" – magyarázta a Blikknek.

Forrás: Szabó Zsófi/Instagram

"Nekem a futás nemcsak hobbi, hanem egy olyan tevékenység, ami nélkül nem tudom elképzelni az életemet, és ezt már a kisfiam is tudja. A napi teendők után jólesik kicsit kiengedni a gőzt és feltöltődni, miközben lenyomok nyolc-tíz kilométert. Ezt azonban hat hétig ki kellett hagynom az életemből, és nagyon hiányzott. Igazán

február közepétől kezdhettem el fokozatosan terhelni, de a bokám még mindig nem jó, és fájdalmaim is vannak.

Most az a célom, hogy a tavasz során annyira meg tudjon újra erősödni, hogy nyáron csodás helyeken tudjak futni. Őszre pedig talán leszek annyira jól, hogy akár versenyezni is tudjak. Meglátjuk..." – tette hozzá.

Forrás: origo