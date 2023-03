Korábban már mi is foglalkoztunk azzal, hogy miért mennek tönkre a szépséges Pap Dorci kapcsolatai. A 21 éves exatlonos most a TV2 reggeli műsorának, a Mokkának volt a vendége, ahol elmondta, hogy szerinte miért nem talál könnyen partnert.

A műsorbor az is kiderült, hogy nem nagyon izgatja Pap Dorcit, hogy nincs mellette férfi, kifejezetten szeret egyedül lenni, így akkor sem esik kétségbe, ha épp nincs partnere. Az egykori exatlonista úgy véli, hogy annak ellenére, hogy még fiatal, már nagyon sokat tapasztalt az életben, ennek köszönhetően pedig sokkal érettebb, mint a saját korosztálya. Ez pedig – saját bevallása szerint – nem feltétlen jelent előnyt számára a párkeresésben.

Azért is érdekes ez a téma, mert nagyon fiatal vagyok még és rengeteg mindent megéltem ehhez képest, hogy milyen fiatal vagyok. Nyilván, ettől talpraesettebb is lettem és érettebb gondolkodású, legalábbis én úgy érzem. És ez az én korosztályomban nagyon ijesztő a fiúknak - magyarázta Dancing with the Stars korábbi versenyzője a Mokkában, aki megtanulta, hogy egyedül is tudnia kell boldognak lenni és boldogulni, de persze ettől függetlenül ő is vágyik a boldog párkapcsolatra, azonban nem mindenáron.

Forrás: ripost.hu