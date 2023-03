Négy magyar előadó, Co Lee, a Freakin' Disco, iamyank és Perrin is felkerült a feltörekvő európai előadók 100-as listájára, amelyet a Független Zenei Vállalatok Szövetsége (IMPALA) állított össze. A harminc ország előadóit tömörítő, 100 artists to watch elnevezésű listát kedden tették közzé Brüsszelben, hogy ismét rávilágítsanak az európai független zenei szektorra - olvasható az impalamusic.org-on.

A hatezer tagból álló IMPALA idei tavaszi listáján szereplők több mint 35 zenei stílust képviselnek, az R&B-től a drillen, a folkon, az elektronikus zenén át a popig és a post-punkig.

KM